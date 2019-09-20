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    الرئيس الأفغاني يتعهد باتخاذ تدابير للحيلولة دون وقوع ضحايا مدنيين

    06:21 م الجمعة 20 سبتمبر 2019
    الرئيس الأفغاني يتعهد باتخاذ تدابير للحيلولة دون وقوع ضحايا مدنيين

    أشرف غاني

    كابول - (أ ش أ):

    تعهد رئيس أفغانستان، أشرف غاني، باتخاذ تدابير بهدف الحيلولة دون وقوع ضحايا مدنيين في الحرب ضد المتشددين.

    وأكد غاني - خلال اجتماع انتخابي بمدينة جلال آباد، بمحافظة تنكرهار، حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الجمعة، أنه قد قدم ما وصفه بـ "الضوابط والموازين" بغرض وقف الغارات الليلية والهجمات التي تسفر عن سقوط مدنيين، وأنه أمر بفتح تحقيقات للوقوف على الأسباب التي أدت إلى وقوع الحوادث الأخيرة وملابساتها والتي استهدفته خلالها القوات الأفغانية بالخطأ مدنيين.

    فيما لم يعلق غاني بشكل مباشر على الغارة الجوية التي نفذتها طائرة بدون طيار أمريكية بمحافظة، ننكرهار، شرقي الأفغانية أمس والتي أسفرت عن مقتل 30 مدنيًا.

    من جهتهم، أوضح مسئولون أمنيون أمريكيون في أفغانستان أن الهدف من الغارة الجوية كان تدمير وكر لمقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي.

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    أشرف غاني أفغانستان الحرب ضد المتشددين مدينة جلال آباد

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