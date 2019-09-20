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    ترامب يفرض عقوبات جديدة على البنك المركزي الإيراني

    04:46 م الجمعة 20 سبتمبر 2019
    ترامب يفرض عقوبات جديدة على البنك المركزي الإيراني

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    القاهرة - (مصراوي):

    أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

    ومن جانبه قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إن البنك هو آخر مصدر أموال لطهران، لافتا إلى أن العقوبات الأميركية الأخيرة على إيران "كبيرة جدا".

    يأتي ذلك في ظل توتر العلاقات بين واشنطن وطهران وانسحاب الأولى من معاهدة الاتفاق النووي، وعقب أيام من هجوم إرهابي على منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية يتهم فيها إيران.

    وكان ترامب توعد إيران بمزيد من العقوبات اذا استمرت في تهديد امن واستقرار الحلفاء.

    ترامب البنك المركزي الإيراني فرض عقوبات وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين

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