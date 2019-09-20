  • عاجل:مباشر| كواليس قمة السوبر.. الزمالك بـ "الشورت الأزرق" .. وصلاة الجمعة تجمع الفريقين

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الأهلي والزمالك حسام البدري مهرجان الجونة السينمائي هجوم أرامكو السعودية سد النهضة مؤمن زكريا انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس

    تظاهرات للمطالبة بطرد الايرانيين من بلدة بدير الزور شمالي سوريا

    03:47 م الجمعة 20 سبتمبر 2019
    تظاهرات للمطالبة بطرد الايرانيين من بلدة بدير الزور شمالي سوريا

    تظاهرات في العراق صورة ارشيفية

    دمشق- ( د ب أ ):

    قتل اليوم الجمعة أحد عناصر قوات سورية الديمقراطية (قسد) برصاص القوات الحكومية السورية والايرانيةواصيب العشرات من المتظاهرين المطالبين بطرد الايرانيين من بلدة الصالحية بريف دير الزور الشمالي.

    وقال مصدر في مجلس دير الزور المدني لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) " قتل أحد عناصر الاسايش / الشرطة المحلية التابعة لقسد برصاص عناصر القوات الحكومية السورية والإيرانية التي أطلقت النار على المتظاهرين الذين اقتربوا من حاجز بلدة الصالحية ".

    وأكد المصدر "أن عناصر الاسايش وهم من المكون العربي في المنطقة تقدموا لحماية المتظاهرين الذين أطلقت عليهم القوات الحكومية السورية والايرانية الرصاص بعد انسحابهم من حاجز الصالحية واتخاذ نقاط لهم على أطراف البلدة ".

    كما انطلق متظاهرون ظهر اليوم من بلدة الحسينة والمعامل شمال مدينة دير الزور باتجاه بلدة الصالحية التي تسيطر عليها القوات الحكومية مطالبين بالعودة الى منازلهم وطرد العناصر الإيرانية .

    وأكد المصدر أن المنطقة تشهد الان توتراً شديدا وأن قوات الاسايش وقسد طلبت تعزيزات عسكرية وربما يتم اقتحام البلدة من قبل المتظاهرين مدعومين بعناصر من قسد ".

    قوات سورية الديمقراطية دمشق تظاهرات دير الزور سوريا

    الخبر التالى:

    لبنان يتفق مع فرنسا على شراء معدات عسكرية بحرية بعد بدء التنقيب عن النفط
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان