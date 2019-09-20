تظاهرات للمطالبة بطرد الايرانيين من بلدة بدير الزور شمالي سوريا

دمشق- ( د ب أ ):

قتل اليوم الجمعة أحد عناصر قوات سورية الديمقراطية (قسد) برصاص القوات الحكومية السورية والايرانيةواصيب العشرات من المتظاهرين المطالبين بطرد الايرانيين من بلدة الصالحية بريف دير الزور الشمالي.

وقال مصدر في مجلس دير الزور المدني لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) " قتل أحد عناصر الاسايش / الشرطة المحلية التابعة لقسد برصاص عناصر القوات الحكومية السورية والإيرانية التي أطلقت النار على المتظاهرين الذين اقتربوا من حاجز بلدة الصالحية ".

وأكد المصدر "أن عناصر الاسايش وهم من المكون العربي في المنطقة تقدموا لحماية المتظاهرين الذين أطلقت عليهم القوات الحكومية السورية والايرانية الرصاص بعد انسحابهم من حاجز الصالحية واتخاذ نقاط لهم على أطراف البلدة ".

كما انطلق متظاهرون ظهر اليوم من بلدة الحسينة والمعامل شمال مدينة دير الزور باتجاه بلدة الصالحية التي تسيطر عليها القوات الحكومية مطالبين بالعودة الى منازلهم وطرد العناصر الإيرانية .

وأكد المصدر أن المنطقة تشهد الان توتراً شديدا وأن قوات الاسايش وقسد طلبت تعزيزات عسكرية وربما يتم اقتحام البلدة من قبل المتظاهرين مدعومين بعناصر من قسد ".