حرس السواحل الليبية ينقذ 493 مهاجرا خلال أسبوع

طرابلس- (د ب أ):

تمكنت دوريات القطاعات الثلاثة لحرس السواحل بالقوات البحرية الليبية (الأوسط، طرابلس والغربي) خلال هذا الأسبوع من الاحد إلى الأربعاء من تنفيذ 6 عمليات إنقاذ لمهاجرين غير قانونيين.

وكان المهاجرون على متن 6 قوارب مطاطية على متنها ما مجموعه 493 مهاجرا غير شرعي، بينهم اطفال ونساء، وذلك شمال غرب وشمال شرق طرابلس وعلى مسافات متباينة.

وينتمي بعض المهاجرين لجنسيات أفريقية وبعضهم لجنسيات أسيوية .

يذكر أن ليبيا نقطة انطلاق للمهاجرين غير الشرعيين للتوجه إلى اوروبا عبر البحر المتوسط فرارا من الاوضاع القاسية في بلادهم ورغبة في العيش في ظروف الفشل.