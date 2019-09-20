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    حرس السواحل الليبية ينقذ 493 مهاجرا خلال أسبوع

    03:43 م الجمعة 20 سبتمبر 2019
    حرس السواحل الليبية ينقذ 493 مهاجرا خلال أسبوع

    حرس السواحل الليبي - صورة ارشيفية

    طرابلس- (د ب أ):

    تمكنت دوريات القطاعات الثلاثة لحرس السواحل بالقوات البحرية الليبية (الأوسط، طرابلس والغربي) خلال هذا الأسبوع من الاحد إلى الأربعاء من تنفيذ 6 عمليات إنقاذ لمهاجرين غير قانونيين.

    وكان المهاجرون على متن 6 قوارب مطاطية على متنها ما مجموعه 493 مهاجرا غير شرعي، بينهم اطفال ونساء، وذلك شمال غرب وشمال شرق طرابلس وعلى مسافات متباينة.

    وينتمي بعض المهاجرين لجنسيات أفريقية وبعضهم لجنسيات أسيوية .

    يذكر أن ليبيا نقطة انطلاق للمهاجرين غير الشرعيين للتوجه إلى اوروبا عبر البحر المتوسط فرارا من الاوضاع القاسية في بلادهم ورغبة في العيش في ظروف الفشل.

    حرس السواحل الليبية طرابلس مهاجرين

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