حرس السواحل الليبية ينقذ 493 مهاجرا خلال أسبوع
طرابلس- (د ب أ):
تمكنت دوريات القطاعات الثلاثة لحرس السواحل بالقوات البحرية الليبية (الأوسط، طرابلس والغربي) خلال هذا الأسبوع من الاحد إلى الأربعاء من تنفيذ 6 عمليات إنقاذ لمهاجرين غير قانونيين.
وكان المهاجرون على متن 6 قوارب مطاطية على متنها ما مجموعه 493 مهاجرا غير شرعي، بينهم اطفال ونساء، وذلك شمال غرب وشمال شرق طرابلس وعلى مسافات متباينة.
وينتمي بعض المهاجرين لجنسيات أفريقية وبعضهم لجنسيات أسيوية .
يذكر أن ليبيا نقطة انطلاق للمهاجرين غير الشرعيين للتوجه إلى اوروبا عبر البحر المتوسط فرارا من الاوضاع القاسية في بلادهم ورغبة في العيش في ظروف الفشل.
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