محامي بن علي: أسرة الرئيس التونسي الأسبق باقية في السعودية

كتبت – إيمان محمود:

أكد محامي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي إن عائلة الزعيم التونسي الذي أطاحت به انتفاضة 2011 لن تعود إلى تونس وستبقى في المنفى بالمملكة العربية السعودية.

وتعيش أسرة بن علي في السعودية منذ هروبهم من تونس تحت وطأة الاحتجاجات التي كانت شرارة ما سمي بعدها بالربيع العربي الذي اجتاح عدة دول عربية وأطاح في طريقه برؤساء مصر وليبيا واليمن واندلاع حرب أهلية في سوريا لا تزال قائمة حتى الآن.

وتوفي بن علي، الذي حكم تونس أكثر من 20 عاما، يوم الخميس بعد صراع مع المرض في مستشفى في مدينة جدة السعودية. ومن المٌقرر أن يُدفن جثمان الرئيس التونسي الأسبق، اليوم الجمعة، في مكة المكرمة، وذلك بناء على وصية تركها قبل مماته.

وقال منير بن صالحة -في تصريحات لمصراوي- إن أسرة بن علي لن تغادر السعودية، بناءً على قرار من المملكة.

وأضاف: "سوف يبقون مُعززين مُكرمين بقرار من المملكة العربية السعودية".

كانت صُحبة بن علي حين هرب من تونس في 14 يناير 2011 زوجته ليلى الطرابلسي وابنتهما حليمة وابنهما محمد زين العابدين.

ولدى بن علي ثلاث بنات من زوجته الأولى نعيمة الكافي، وهن تعيشن في تونس حيث رفضت السلطات السماح لهن بالمغادرة: غزوة زوجة رجل الأعمال سليم زروق، ودرصاف زوجة رجل الأعمال والإداري الرياضي الشهير سليم شيبوب، وكانت طلبت من السلطات التونسية السماح لها بالسفر خارج البلاد من أجل تلقي العلاج اللازم والرعاية الصحية نتيجة مرضها الشديد، لكن السلطات رفضت إعادة جوازات السفر التي صادرتها منذ 2011.

والثالثة، سيرين زوجة رجل الأعمال مروان مبرو، والتي تمت محاكمتها في قضية غسل الأموال.

أما الزوجة الثانية والحالية ليلى طرابلسي، تزوجها بن علي في عام 1988 بعد أن انفصل عن الأولى، وذلك عندما كان وزيرا للداخلية، وأنجب منها نسرين، وحليمة، ومحمد.

نسرين الشقيقة الكُبرى تزوجت عام 2004 من رجل الأعمال محمد صخر الماطري نجل الضابط منصف الماطري الذي حُكم عليه بالإعدام ثم أعفى عنه بتهمة التخطيط لاغتيال بورقيبة سنة 1962.

وكانت نسرين تعيش في جزيرة سيشل على المحيط الهندي مع زوجها، وحُكم عليها غيابيا بعدة أحكام بالسجن لفترات طويلة بتهم متعددة، الفساد والاحتيال، وغسل الأموال وحيازة الأراضي بطرق غير مشروعة.

وبعد أن انفصلت نسرين عن زوجها قبل بضع سنوات، اختفت فترة عن الأضواء ثم عادت مرة أخرى لتظهر مع والديها في السعودية وتعلن عن زواجها من مغني الراب التونسي كريم الغربي الشهير باسم كادوريم.

حليمة بن علي، هي الابنة الصُغرى، لاذت بالفرار مع والديها إلى جدة، وهي أيضًا ابتعدت عن الأضواء لبضع سنوات قبل أن تظهر مؤخرًا في صورة أثارت ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع والديها في حفل خطوبتها على رجل أعمال ليبي.

قالت الصحف التونسية وقتذاك أنها تعرّفت عليه في الإمارات دون تفاصيل، لكن الخطوبة لم تطل كثيرًا واختفت حليمة مرة أخرى، ولم تظهر إلا بعد انتشار شائعة وفاة والدها الشهر الماضي لتعلن عن حالته الصحية.

أما الابن الوحيد لزين العابدين بن علي، محمد، فلم يتخطَ الأربعة عشر عامًا، وهو لا يظهر إلا في الصور العائلية.