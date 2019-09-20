مقتل مهاجر سوداني في ليبيا أثناء محاولته عبور البحر المتوسط

جنيف- (د ب أ):

ذكرت هيئات أممية اليوم الجمعة أن مهاجرا سودانيا، قُتل في ليبيا بعد أن أوقف خفر السواحل القارب الذي كان يستقله خلال محاولته عبور البحر المتوسط وأعادوه إلى الشاطئ.

ووقع الحادث أمس الخميس في طرابلس، عندما اعترض الكثير من 103 مهاجرين على متن القارب على إعادتهم إلى مراكز اعتقال ليبية.

وكان مسؤولو المنظمة الدولية للهجرة قد شهدوا رجالا مسلحين وهم يبدأون بإطلاق النار في الهواء. وعندما بدأ المهاجرون الفرار، أصيب المهاجر السوداني برصاصة في المعدة، طبقا لما قاله المتحدث باسم المنظمة، ليونارد دويل في بيان صحفي.

وأضاف "كانت هذه مأساة متوقع حدوثا . الوفاة تذكير صارخ بالظروف القاتمة التي تواجه المهاجرون الذين انتشلهم خفر السواحل بعد أن دفعوا للمهربين أموالا لنقلهم إلى أوروبا".

وقال تشارلي ياكسلي، أحد المتحدثين باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الحادث دليل على أن ليبيا ليست مكانا آمنا وأنه لا يجب إعادة المهاجرين إلى الدولة التي تعصف بها حرب أهلية.

يشار إلى أن ليبيا نقطة انطلاق للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين في التوجه عبر البحر المتوسط إلى اوروبا فرارا من الظروف القاسية في بلادهم ، ورغبة في حياة افضل.