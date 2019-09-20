عشرات الآلاف من طلاب أستراليا ينظمون إضرابا بسبب المناخ

سيدني- (د ب أ):

نظم عشرات الآلاف من طلاب المدارس اليوم الجمعة، إضرابا في مختلف أنحاء استراليا احتجاجا على عدم اتخاذ إجراء كاف من قبل الزعماء فيما يتعلق بتغير المناخ.

ويُعتقد أن هذا الإضراب يعد أكبر احتجاج من قبل الحركة الشبابية في البلاد حتى الآن.

وقالت شرطة سيدني إن 50 ألف شخص شاركوا في مظاهرة في متنزه "دومين" في سيدني. غير أن متنزه "دومين" والمتنزهات المحيطة يمكن أن تستوعب مئة ألف وكانت المنطقة مكتظة، حيث شارك طلاب وآباء وبالغون وأعضاء نقابات وموظفون حكوميون في التجمع الجماهيري الحاشد الخاص بـ"تغير المناخ".

وغادر الكثير من الطلاب مدارسهم بزيهم الرسمي للمشاركة في هذا التجمع الجماهيري ، بعضهم مع آبائهم لكن البعض كان في مجموعات.

وأعلن منظمو الإضراب عبر موقعهم الإلكتروني: "نحن نضرب عن الدراسة لنبلغ سياسيينا بأن يأخذوا مستقبلنا على محمل الجد ويتعاملوا مع تغير المناخ على حقيقته باعتباره أزمة".

ويطالب منظمو الإضراب الأستراليون بعدم الشروع في مشاريع للتنقيب عن الفحم او الغازوالتحول إلى الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول عام 2030.

ويلقى الإضراب دعما من قبل النقابات وبعض الشركات. والمدارس الحكومية محظور عليها المشاركة، لكن من المتوقع أن يتجاهل العديد من الطلاب هذا الحظر. كما تدعم العديد من المدارس الخاصة الإضراب.