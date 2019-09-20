​الكويت: غرفة عمليات لتمشيط ومراقبة المياه الإقليمية على مدار الساعة

الكويت - (أ ش أ):

كشفت مصادر عسكرية كويتية مطلعة عن إقامة غرفة عمليات مشتركة للقوات البحرية وخفر السواحل الكويتي؛ لتمشيط ومراقبة المياه الإقليمية الكويتية على مدار الساعة.

وأضافت المصادر - في تصريحات لصحيفة (الأنباء) الكويتية اليوم الجمعة - أن القوات المعنية تقوم بواجباتها الأمنية الرقابية والتفتيشية؛ لحماية الحدود البحرية الكويتية من أي اختراقات، وذلك عبر رادارات متطورة، ترصد الحركة الملاحية البحرية والجوية بكل دقة.

وردا على سؤال حول الحجز الحالي للقوات المسلحة، قالت المصادر "الحجز الحالي جزئي وبنسبة 75%، ويشمل القوة البحرية والقوة البرية والقوة الجوية.

وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أعلنت - أمس الأول - رفع درجات الاستعداد في عدد من وحداتها القتالية، وكذلك أعلنت وزارة الداخلية الكويتية رفع درجات الاستنفار؛ لتأمين المنشآت الحيوية في الكويت.