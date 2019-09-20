​ تبدأ بـ1600 جنيه للمتر.. كل ما تريد معرفته عن حجز أراضي الإسكان بالمدن الجديدة

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كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الثلاثاء الماضي، تسجيل وسداد جدية الحجز لـ814 قطعة أرض أكثر تميزاً، بـ8 مدن جديدة، و1268 قطعة أرض متميزة، بـ9 مدن، من خلال الموقع الإلكترونى (http://www.hdb-reservation.com)، ويستمر الحجز حتى 27 سبتمبر المقبل.

وينشر مصراوي خرائط قطع الأراضي ونصيب كل مدينة من الأراضي المطروحة للحجز والأسعار الخاصة بكل مدينة.

وتمثلت شروط التقديم للحجز، أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مواطنًا مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز، كما يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز قطعتي أرض ضمن محور أراضي الإسكان الأكثر تميزًا، سواء في مدينة واحدة أو مدينتين.

وشملت شروط التقديم، ألا يكون سبق تخصيص للمتقدم قطعة أرض بالإسكان الاجتماعي أو حصل على قطعة أرض من الإسكان (اجتماعي - متميز)

وجاءت أسعار أراضي الإسكان الأكثر تميزرا وعددها المطروح في 8 مدن جديدة على النحو التالي:

- 300 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة بـ6660 جنيهًا للمتر في منطقة الحي الرابع بأرض الوطن.

- 68 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر، بـ5355 جنيهًا للمتر في الحي المتميز بجوار اتحاد الكرة، و6285 جنيهًا للمتر بالمنطقة المحصورة بين القرية السياحية الثانية والثالثة بجوار نادي الصيد.

115 قطعة أرض بمدينة دمياط الجديدة، 4065 في منطقة دمياط بارك.

14 قطعة أرض بمدينة العبور الجديدة، حيث تراوحت الأسعار حسب مكان قطع الأراضي، فسجل المتر في الحي الترفيهي 2250 و3390 الحي الخامص، 3400 الحي الرابع و 3600 بالحي التاسع.

104 قطع بمدينة المنيا الجديدة بـ 2590 حنيهًا للمتر بمنطقة الـ150 فدانًا

23 قطعة أرض بمدينة بدر، بـ3240 جنيهَا للمتر، بمنطقة الحديقة المركزية.

170 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان بـ2720 جنيهًا للمتر بالحي المتميز.

20 قطعة أرض بمدينة أسوان الجديدة، 1770 جنيهًا للمتر بمنطقة الشريط السياحي.

الأراضي المتميزة:وجاءت أسعار وعدد قطه الأراضي المتميزة على النحو التالي:

100 قطعة بمدينة بدر بسعر 2825 جنيهًا للمتر.

528 قطعة بالعاشر من رمضان بـ1990 جنيهًا للمتر.

50 قطعة في أكتوبر الجديدة بـ3485 جنيهًا للمتر.

40 قطعة في برج العرب بـ2490 جنيهًا للمتر.

150 قطعة بمدينة السادات بـ1660 جنيهًا للمتر.

100 قطعة في بني سويف الجديدة بـ2015 جنيهًا للمتر.

100 قطعة بسوهاج الجديدة بسعر 1720 جنيهًا للمتر.

100 قطعة في غرب قنات بـ 2200 جنيه للمتر.

خطوات الحجز الإلكتروني:

- استخراج رقم الاستمارة من الموقع المخصص للحجز www.hdb-reservation.com بدء من يوم 17 سبتمبر الجاري.

- يمكن استعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بكل مدينة والأراضي المطروحه بها.

- ينشئ المتقدم حسابًا جديدًا عن طريق التسجيل بالموقع عن طريق الرقم القومي ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني.

- يتم إرسال رسالة sms بكلمة المرور تستخدم في الدخول على الموقع.

- عن طريق الضغط على مفتاح (استخراج رقم الاستمارة) سوف تظهر شاشة لتسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومي للمواطن/ الإيميل / اسم الزوجة ورقمها القومي) ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة) وجه وظهر في ورقة واحدة.

- في نهاية تسجيل البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز إليه.

- يحول العميل مبلغ مقدم الحجز إضافة إلى مبلغ 500 جنيه -دفعة واحدة وغير مجزأة.

بعد انتهاء فترة التسجيل يتم الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي.

- ظهور شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها.

- ظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز.

- ثم ظهور شاشة تمثل بيانات الأراضي المتاح الحجز عليها.

- الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.