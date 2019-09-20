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وزيرا الخارجية الكويتي والإيراني يبحثان تهدئة الأوضاع في المنطقة

03:00 ص الجمعة 20 سبتمبر 2019
وزيرا الخارجية الكويتي والإيراني يبحثان تهدئة الأوضاع في المنطقة

وزيرا الخارجية الكويتي والإيراني

الكويت- أ ش أ:

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح اليوم الخميس مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السبل الكفيلة بالحد من التصعيد وتحقيق التهدئة؛ لتجنيب المنطقة المزيد من المخاطر.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، من وزير الخارجية الإيراني، تم خلاله أيضا بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني - خلال الاتصال الهاتفي- عن تمنيات القيادة الايرانية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بموفور الصحة والعافية، بعد العارض الصحي الذي تعرض له.​

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