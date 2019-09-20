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حول العالم في 24 ساعة: وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي

01:00 ص الجمعة 20 سبتمبر 2019
حول العالم في 24 ساعة: وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي

الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم الخميس، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها وفاة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي توفي الخميس في منفاه في المملكة العربية السعودية، عن عمر ناهز 83 سنة.

زين العابدين بن علي تونس السعودية وزارة العدل الأمريكية الولايات المتحدة إيران حسن روحانى
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