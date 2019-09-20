حول العالم في 24 ساعة: وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم الخميس، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها وفاة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي توفي الخميس في منفاه في المملكة العربية السعودية، عن عمر ناهز 83 سنة.
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