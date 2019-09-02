مصدر حكومي عراقي: وصول 120 عائلة لعناصر داعش الى تكريت

تكريت(العراق) - (د ب ا)

افاد مصدر حكومي بمحافظة صلاح الدين العراقية مساء اليوم الاثنين بوصول 120 عائلة لعناصر داعش الى مدينة تكريت/170كيلومترا شمال بغداد/.

وقال فزع العزاوي مدير دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة صلاح الدين ان" العوائل وصلت مساء اليوم الى مخيم الكرامة/ 10 كيلومترات شمالي تكريت/قادمين من مناطق جنوب الموصل في خطوة لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع".

وأضاف العزاوي ان "عدد أفراد العوائل يبلغ نحو 400 شخص معظمهم من النساء والأطفال وهم جميعا من ابناء محافظة صلاح الدين ومن مختلف الاقضية".

كانت 150 عائلة تضم 650 شخصا نقلت يوم امس الاول الى ضواحي مدينة الشرقاط/110 كيلومترات شمال بغداد/ في خطوة تهدف الحكومة العراقية منها الى اغلاق مخيمات النزوح بنهاية العام الحالي.