إلغاء مسيرة عيد العمال في نيوجيرسي بعد الاشتباه في وجود متفجرات

واشنطن - (أ ش أ)

ألغت السلطات في ولاية نيوجيرسي الأمريكية مسيرة يوم عيد العمال " 2 سبتمبر" بسبب الاشتباه في وجود متفجرات ، إلا أنه تبين أنها ليست كذلك.

وقالت الشرطة في الولاية إنها تعرفت على الشخص الذي تسبب في هذه المشكلة والذي كانت لديه بمنزله مواد تشبه المتفجرات قرب مدينة ساوث بلينفيلد بالولاية.

واعتقلت السلطات هذا الشخص توماس كيسر ( 55 عاما) من نفس المدينة ، ووجهت إليه الاتهام بحيازة مواد تفجيرية بعد أن عثرت على 6 من تلك الأجهزة في منزله الواقع قرب المنطقة التي كان من المقرر أن تمضي فيها المسيرة بعد تحريات بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" ، وتبين أنها أجهزة تشبه الأجهزة التفجيرية ، وذكر شقيق الشخص أنها مجرد ألعاب نارية.