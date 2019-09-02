تونس: اعتقال 9 أشخاص حاولوا اجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية

تونس - (أ ش أ)

تمكنت دورية تابعة لفرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بولاية صفاقس التونسية من اعتقال 9 أشخاص حاولوا اجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية قبالة سواحل قرقنة.

وذكرت وزارة الداخلية - في بيان اليوم /الإثنين/ - أنه تم مصادرة مبالغ مالية من العملة التونسية والأجنبية كان بحوزة المعتقلين، مشيرة إلى أن النيابة العامة أمرت بمواصلة احتجازهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم .