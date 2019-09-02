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    جونسون: بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر دون تأخير

    08:25 م الإثنين 02 سبتمبر 2019
    جونسون: بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر دون تأخير

    رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

    القاهرة – مصراوي:

    قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن كانت هناك فرصة سانحة لتحقيق اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، بشأن تطبيق "بريكست" ناجح، إلا أنه لم يتم.

    وأكد جونسون، في مؤتمر صحفي عقده الإثنين، ونقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن بلاده ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 من أكتوبر المقبل، دون تأخير.

    وأضاف جونسون، أنه لن يدعو لانتخابات وسيستمر بالأجندة الحالية.

    وحث جونسون نواب البرلمان على عدم التصويت لمصلحة "أي تأخير لا طائل منه" للخروج من الاتحاد الأوروبي.

    ورفض جونسون إجراء انتخابات عامة مبكرة في حالة رغب أعضاء البرلمان في الحيلولة دون الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وهزيمة الحكومة هذا الأسبوع.

    وأكد في كلمة أمام مقر مجلس الوزراء وسط لندن أنه لن يدعو لانتخابات مبكرة، مشيرا إلى أن "مثل هذه الخطوة من شأنها أن تجعل المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن صفقة جديدة "مستحيلة".

    بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الاتحاد الأوروبي

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