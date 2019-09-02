34 شخصا في عداد المفقودين إثر اندلاع حريق في قارب قبالة ساحل كاليفورنيا

واشنطن - (د ب أ)

قال خفر السواحل الأمريكي إنه يجهل مصير 34 شخصا اليوم الاثنين إثر اندلاع حريق على قارب غوص قبالة سواحل كاليفورنيا.

وقالت الكابتن مونيكا روشيستر من خفر السواحل في مؤتمر صحفي إن رجال الإنقاذ يعملون في "مرحلة الاستجابة" ولا يزالون يأملون في العثور على أي ناجين.

وأوضحت أنهم يستخدمون قوارب صغيرة ومروحيات مع بحثهم على خط الشاطئ عن أشخاص ربما يكونوا قد تمكنوا من السباحة إلى بر الأمان.

وتابعت روشيستر إن خمسة أشخاص من طاقم القارب كانوا مستيقظين على سطح القارب وقفزوا في المياه وتم إنقاذهم، مشيرة إلى أن الأخرين كانوا نائمين داخل القارب وقت الحادث.

وقال مسؤولون إن إدارة الإطفاء بمقاطعة فينتورا تلقت اتصال استغاثة الساعة 0330 صباحا (1030 بتوقيت جرينتش). وكانت ألسنة اللهب تنبعث من القارب الذي كان موجودا شمال جزيرة سانتا كروز وقت اتصال الاستغاثة.