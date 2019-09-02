شكري يناقش مع المبعوث الأممي إلى ليبيا سبل استعادة الاستقرار

القاهرة - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية سامح شكري ، على ثوابت الموقف المصري اتصالاً بأهمية التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا، بما يحافظ على وحدتها وسلامتها الإقليمية، ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، ويساهم فى محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة واستعادة الأمن ضمن تصور شامل لتنفيذ الاستحقاقات السياسية وتفعيل الارادة الحرة للشعب الليبي الشقيق في السيطرة على موارده ومقدراته.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اليوم الإثنين الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا "غسان سلامة"، وذلك لبحث آخر مستجدات الوضع على الساحة الليبية، وسبل إنهاء الأزمة في ليبيا.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بان اللقاء تضمن التشاور حول سُبل تفعيل المسار السياسي لتسوية الأزمة، واستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأوضح المتحدث أن الممثل الأممي اطلع الوزير شكري على آخر نتائج اتصالاته وجهوده في هذا الصدد، مُعبراً عن تقديره للدور المصري المبذول على صعيد إنهاء الأزمة في ليبيا.