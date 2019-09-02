رسالة خطية من رئيس نيكاراجوا إلى الرئيس السيسى

القاهرة - (أ ش أ)

تسلم وزير الخارجية سامح شكرى اليوم /الاثنين/ رسالة خطية موجهة من الرئيس النيكاراجوي دانييل اورتيجا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار التنسيق والتشاور القائم بين البلديّن الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال شكرى اليوم لوزير خارجية نيكاراجوا "دينيس مونكادا كوليندرس".

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بان اللقاء تناول سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين على الأصعدة المختلفة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف حافظ، أن الوزير شُكري أكد لنظيره النيكاراجوي خلال اللقاء على الأهمية التي توليها مصر للارتقاء بالعلاقات بين البلدين، سواء عبر دفع التعاون في مختلف المجالات الثنائية أو على صعيد التنسيق داخل المنظمات والهيئات الدولية والتشاور حول كافة المسائل محل اهتمام الجانبين.

وفي هذا السياق، بحث الوزيران ما حققته نيكاراجوا في مجال تطوير الطاقة المتجددة وتوسيعها، حيث أشاد الوزير شكري بما عرضه نظيره النيكاراجوي، مؤكداً على ما تبذله مصر من جهد في هذا المجال أيضاً.

كما استعرض شكري الإصلاحات الاقتصادية، وما تقوم به مصر من إصلاحات في شتى المجالات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة.

ومن جانبه.... ثمن وزير خارجية نيكاراجوا علاقات التعاون القائمة بين البلدين، مؤكدا على استعداد بلاده لمواصلة وتطوير التعاون في شتى المجالات بما يحقق مصالح وتطلعات شعبي البلدين.

وأوضح حافظ أن "كوليندرس" اهتم أيضا بالاستماع للتقييم المصري حول الأوضاع في الشرق الأوسط، وخاصة القضية الفلسطينية، حيث أكد في هذا السياق على دعم نيكاراجوا لتلك القضية وضرورة التوصل إلى تسوية سلمية في هذا الشأن.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن اللقاء تطرق إلى القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضية مكافحة الإرهاب، حيث شدد الوزير شكري على أهمية التصدي لتلك الظاهرة من منظور شامل، بما في ذلك التصدي لمصادر التمويل والداعمين له.

ومن ناحيته، أكد وزير خارجية نيكاراجوا على إدانة بلاده لكافة أشكال الإرهاب ودعمها للمساعي الدولية لمكافحة هذه الظاهرة.