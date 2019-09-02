وفد من كوريا الشمالية في روسيا لحضور منتدى اقتصادي
سول - (أ ش أ)
توجه وفد كوري شمالي رفيع المستوى، اليوم /الإثنين/، إلى مدينة فلاديفوستوك الروسية للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي في دورته الخامسة.
ويترأس الوفد نائب رئيس الوزراء الكوري الشمالي ري ريونج-نام، للمشاركة في المنتدى الذي تستضيفه روسيا سنويًا منذ عام 2015.. حسبما أوردت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
من جانبها، ذكرت السفارة الروسية في بيونج يانج - على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - أن الوفد الكوري الشمالي سيجتمع مع عدد من المسؤولين الروس خلال فترة انعقاد المنتدى، الذي من المُقرر أن تنطلق فعالياته بعد غد الأربعاء، لفترة تستغرق ثلاثة أيام.
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