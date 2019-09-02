حزب الله ينشر أول لقطات للهجوم على الآلية الإسرائيلية (فيديو)

القاهرة – مصراوي:

نشر حزب الله اللبناني مشاهد لعملية استهداف ناقلة الجنود الإسرائيلية مساء أمس الأحد بمنطقة أفيفيم شمالي دولة الاحتلال، على الحدود مع جنوب لبنان.

استعرض المشاهد التي نقلتها قناة الميادين اللبنانية أجزاء من الثكنة العسكرية وعدد الجنود بها، بجانب الطريق السريع الذي تم استهداف الناقلة عليه.

ظهرت السيارة المستهدفة في فيديو حزب الله وهي تتحرك على الطريق السريع، وأشار المقطع المنشور إلى أن سيارات مدنية كانت بالقرب منها لكن القذيفة كانت مصوبة بدقة نحو الآلية العسكرية فقط.

ونشرت الميادين أيضًا صورة لسيارة مدرعة بالقرب من الثكنة العسكرية، وقال إعلام حزب الله أنها كانت فارغة وبها دمى للإيهام والخداع، حتى يستهدفها الحزب ولا تسفر عن خسائر في صفوف الاحتلال.

وأشار حزب الله في بيان أمس أن هناك جرحى في العملية، وسط انتشار مشاهد لنقل جنود مصابين إلى مستشفى قريب بالمنطقة.

لكن بيانات جيش الاحتلال ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زعمت أن العملية لم تسفر عن أي إصابة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن مشهد نقل الجنود الجرحى من موقع الهجوم كان لإيهام حزب الله بأنه نجح في مهمته، لكن بالأساس لم يكن هناك أي إصابات.