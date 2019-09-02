إيران تعترف بانفجار في منصة إطلاق قمر صناعي: خلل فني

طهران - (د ب ا)

عزا المتحدث باسم الحكومة الإيرانية "علي ربيعي" حادث الانفجار في منصة اطلاق القمر الاصطناعي ناهيد -1الى اسباب فنية؛ مفنّدا "الموجة الاعلامية" التي حاولت الترويج لهذا الحادث بأنه "مؤشر على امكانية التجسس والاخلال في مؤسسات البلاد".

وفي تصريح له اليوم الاثنين، قال ربيعي إن "ما تم الحديث بشأنه في اطار الحكومة هو أن الانفجار وقع داخل المنصة حيث لم يتم لحد الان نقل اي قمر صناعي اليها"،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وتابع : ان الحادث وقع في منصة العملية التجريبية وليس الاطلاق؛ مؤكدا ان هناك العديد من الاحداث المماثلة التي تقع في الدول المتقدمة ايضا.

واعرب ربيعي عن ارتياحه من ان حادث الانفجار في منصة اطلاق القمر الاصطناعي لم يسفر عن أي خسائر في الارواح.

وقال المتحدث باسم الحكومة، انه بتاييد جميع الخبراء يعود الحادث الى خطأ فني لاغير.

واعرب ربيعي عن استغرابه من تغريدة الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي ارفقها بصورة حول القمر، وتعامله بشغف مع هذا الامر؛ واصفا ذلك بانه مؤشر على افلاسه (ترامب) فيما يخص التعاطي مع ايران.

كان ترامب، قد قال يوم الجمعة، الماضي إنه "لا علاقة" لبلاده فيما وصفه بانفجار لصاروخ إيراني لدى إطلاقه من مركز فضاء إيراني، الخميس، حسب قوله.

وردا على ترامب ، دعا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي المراسلين والصحفين أول أمس السبت للحضور والتقاط الصور مع القمر الاصطناعي"ناهيد 1"نافيا الدعايات بشأن فشل اطلاقه إلى الفضاء.

وحول مهام القمر الاصناعي "ناهيد" قال جهرمي ، إن الاهداف الرئيسية لهذا القمر الاصطناعي هي اتصالاتية وستقوم بتبادل المعلومات مع المحطات الارضية وهو مزود بكاميرا للاستشعار عن بعد وبإمكانه أن يحل في مدار حول الارض على ارتفاع 250 كم لفترة شهرين ونصف.

وحول المهام الاخرى للقمر الاصطناعي "ناهيد -1" قال، إن من المهام الأخرى لهذا القمر الاصطناعي، اختبار تكنولوجيا فتح وغلق الخلايا الشمسية للقمر الاصطناعي والتي تم تزويد القمر الاصطناعي الايراني بها للمرة الأولى.

وتابع آذري جهرمي، أنه وبعد إنجاز هذه المراحل سنقوم بانتاج عدد كبير من هذا القمر الاصطناعي لتكون عندنا مجموعة كبيرة من منظومات الاقمار الاصطناعية للاتصالات في المدار الارضي المنخفض (ليو) لتلبية حاجاتنا.

وبعد محاولتين فاشلتين هذا العام، تخطط إيران لإطلاق قمر صناعي جديد في وقت لاحق من الشهر الجاري. وتقول طهران إن القمر الصناعي سيجمع معلومات عن الطقس والزراعة ولن يستخدم لأغراض عسكرية.