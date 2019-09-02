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المبعوث الأمريكي لكابول: واشنطن ستسحب بلا شروط قوات من 5 قواعد أفغانية

06:01 م الإثنين 02 سبتمبر 2019
المبعوث الأمريكي لكابول: واشنطن ستسحب بلا شروط قوات من 5 قواعد أفغانية

زلماي خليل زاد

القاهرة – مصراوي:

قال زلماي خليل زاد، المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان، الإثنين، إن الولايات المتحدة ستسحب بلا شروط قوات من 5 قواعد أفغانية وفق مسودة الاتفاق، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأعلن زاد، الأحد، في ختام جولة من محادثات السلام في الدوحة أن الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية أوشكتا على التوصل لاتفاق" لإنهاء 18 عاما من النزاع في أفغانستان.

ويعقد الجانبان مفاوضات في الدوحة للتوصل إلى اتفاق تقدم طالبان بموجبه ضمانات أمنية مقابل خفض كبير في القوات الأميركية التي تضم 13 ألف عسكري في أفغانستان.

وكتب خليل زاد على تويتر في اليوم الثامن والأخير من جولة المفاوضات التاسعة في قطر "نحن على وشك إبرام اتفاق من شأنه أن يخفض العنف ويفتح الباب للأفغان من أجل الجلوس معا للتفاوض على سلام دائم".

زلماي خليل زاد أفغانستان قواعد أفغانية حركة طالبان

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