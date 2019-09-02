رئيس أركان الجيش الجزائري يدعو إلى الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية

وكالات:

أكد الفريق أحمد قايد صالح، رئيس الأركان ونائب وزير الدفاع الجزائري، الاثنين، أنه "من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونًا، وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحًا".

وتطرق الفريق قايد صالح في كلمته التوجيهية التي بثت إلى جميع وحدات الناحية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، ونقلتها وزارة الدفاع في بيان، ونشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أنه "من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا، وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحًا".

وأضاف في ذات السياق: "لقد سبق وأن أشرت في مداخلتي السابقة إلى أولوية الشروع الجدي في التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال الأسابيع القليلة القادمة، وها أنا اليوم أؤكد على أننا وانطلاقا من مهامنا وصلاحياتنا واحترامنا للدستور ولقوانين الجمهورية، نرى أنه من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا، وهي آجال معقولة و مقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا".

وفي هذا الإطار، نوه الفريق قايد صالح مرة أخرى بالجهود المبذولة من قبل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، مشيدا ب"النتائج المشجعة التي حققتها في وقت قصير على نهج الحوار الجاد والبناء والهادف".