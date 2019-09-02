وزير يمني يتهم الانتقالي الجنوبي برفض الحوار وفتح جبهات جديدة

صنعاء- (د ب أ):

اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم الاثنين المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، برفض الحوار وفتح جبهات قتال جديدة.

وقال الإرياني ، في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه :"في الوقت الذي كنا ننتظر أن يقوم المجلس الانتقالي بالانصياع لصوت العقل والحكمة والاستجابة لدعوات التهدئة، والانسحاب من جميع المواقع الحكومية في عدن وأبين، والحوار في مدينة جدة تلبية لجهود أهلنا وأشقائنا في السعودية، نفاجأ بسعيه توسيع رقعة التمرد وفتح جبهات جديدة في منطقة عزان بمحافظة شبوة".

وأضاف أن"قوات الجيش الوطني والأجهزة الأمنية بتعاون أبناء وقبائل منطقة عزان الشرفاء استعادوا معسكر عزان من مليشيا النخبة المدعومة من دولة الإمارات".

وذكر أن" القوات الحكومية غنمت عددا من الآليات والأطقم العسكرية والأسلحة والذخيرة".

وصباح اليوم تمكنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من الدخول إلى منطقة عزان قبل أن تهاجمها القوات الحكومية وتجبرها على الانسحاب بعد مواجهات محدودة.