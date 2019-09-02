بولندا تأمل في توقيع اتفاق نهائي بشأن القوات الأمريكية الجديدة بحلول نهاية العام

وارسو- (د ب أ):

قال الرئيس البولندي أندريه دودا، أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، اليوم الاثنين، إن بلاده تأمل في توقيع اتفاق نهائي بشأن توسيع الوجود العسكري الأمريكي في البلاد، بحلول نهاية العام الحالي.

ولم يذكر المسؤولان متى ستصل القوات الجديدة إلى بولندا، أو المكان الذي سوف تتمركز به.

وقال بينس إن تعزيز وجود القوات الأمريكية في بولندا "جارٍ بينما نتحدث، ويعكس جزءا من التزام الولايات المتحدة القائم لهذا التحالف".