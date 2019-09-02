مقتل 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين جراء تفجير في مقديشو

مقديشو- (د ب أ):

لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 15 آخرون عندما فجر مهاجمون يشتبه في انتمائهم لجماعة الشباب الإرهابية سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو.

وصرح ضابط الشرطة علي حسن كولمي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن ثلاثة متمردين مسلحين بأسلحة آلية توجهوا بسيارتهم إلى نقطة تفتيش أمنية عند تقاطع طرق مزدحم في مقديشو في وقت مبكر من اليوم الاثنين قبل انفجار السيارة المفخخة .

ومن بين القتلى اثنان من الإرهابيين، بينما تمكن المهاجم الثالث من الفرار، وفقا لمسؤول الأمن محمد حسين.

ودمر الانفجار القوي العديد من المركبات والمطاعم في المنطقة.

ولم تعلن أي جماعة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، الذي يحمل طابع حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي الدولي.

وتشن الجماعة هجمات منتظمة في الدولة المضطربة الواقعة شرقي أفريقيا.