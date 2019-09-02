لافروف يؤكد اعتزام روسيا وإيران اتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة العقوبات الأمريكية
موسكو- (د ب ا):
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، اليوم الإثنين، اعتزام بلاده وإيران اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية العلاقات الاقتصادية من العقوبات الأمريكية.
وقال لافروف- فى مؤتمر صفحي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو اليوم:" نعتقد أن الوضع حول اتفاق إيران النووي نتيجة مباشرة لسياسة واشنطن الهدامة".
وأضاف:"نهج واشنطن سيجبر الإيرانيين على خفض التزاماتهم في الاتفاق النووي".
ومن جانبه، قال ظريف:"علاقاتنا مع روسيا في أفضل حال في الفترة الأخيرة، ونحن على تنسيق وثيق بشأن القضايا الإقليمية".
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