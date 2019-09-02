  • عاجل:مؤتمر فايلر.. الأهلي يوضح 4 أسباب لاختيار مدربه الجديد ورسالة للجماهير (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    قصف لبنان الدولار الجمركي السيسي في الكويت الزمالك والاتحاد مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة أسعار الذهب الطقس

    لافروف يؤكد اعتزام روسيا وإيران اتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة العقوبات الأمريكية

    01:50 م الإثنين 02 سبتمبر 2019
    لافروف يؤكد اعتزام روسيا وإيران اتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة العقوبات الأمريكية

    وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

    موسكو- (د ب ا):

    أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، اليوم الإثنين، اعتزام بلاده وإيران اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية العلاقات الاقتصادية من العقوبات الأمريكية.

    وقال لافروف- فى مؤتمر صفحي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو اليوم:" نعتقد أن الوضع حول اتفاق إيران النووي نتيجة مباشرة لسياسة واشنطن الهدامة".

    وأضاف:"نهج واشنطن سيجبر الإيرانيين على خفض التزاماتهم في الاتفاق النووي".

    ومن جانبه، قال ظريف:"علاقاتنا مع روسيا في أفضل حال في الفترة الأخيرة، ونحن على تنسيق وثيق بشأن القضايا الإقليمية".

    سيرجى لافروف الخارجية الروسية روسيا إيران العقوبات الأمريكية موسكو

    الخبر التالى:

    على غرار فيلم "أرماجدون".. ناسا تخطط لحماية الأرض من قتلة الفضاء
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان