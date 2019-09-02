  • عاجل:مؤتمر فايلر.. الأهلي يوضح 4 أسباب لاختيار مدربه الجديد ورسالة للجماهير (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    قصف لبنان الدولار الجمركي السيسي في الكويت الزمالك والاتحاد مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة أسعار الذهب الطقس

    بوريس جونسون يكثف الضغوط على المعارضين داخل حزبه بسبب البريكست

    01:49 م الإثنين 02 سبتمبر 2019
    بوريس جونسون يكثف الضغوط على المعارضين داخل حزبه بسبب البريكست

    بوريس جونسون

    لندن- (د ب ا):

    ألغى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماعا مع أعضاء حزبه المحافظين المعارضين للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، كما هدد بطرد المعارضين، مما يزيد من حدة الخلاف حول الكيفية التي يجب أن تتعامل بها البلاد مع مسألة خروجها من الاتحاد الأوروبي.

    وكان من المقرر أن يلتقى جونسون نواب، من بينهم الوزير السابق ديفيد جاوك، الذي يعارض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 اكتوبر المقبل بدون اتفاق.

    وقال قادة حزب المحافظين في البرلمان إن النواب الذين يدعمون محاولات منع خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق لن يتم اعتبارهم مرشحين محتملين للحزب في الانتخابات العامة المقبلة. وأضافوا أنه سوف يتم عزلهم من الكتلة البرلمانية للحزب في البرلمان، وسوف يتم اعتبارهم مستقلين.

    وقال جاوك لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) " يبدو أنهم يستعدون لحدوث تمرد، وبعد ذلك الإطاحة بالذين يدعمون التمرد في الحزب".

    ويسعى نواب المعارضة لتمرير قانون يطالب الحكومة إما بتقديم اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي أو طلب تمديد لعضوية بريطانيا بالاتحاد إلى ما بعد 31 اكتوبر المقبل.

    بوريس جونسون لندن بريكست رئيس الوزراء البريطاني حزب المحافظين الاتحاد الأوروبي

    الخبر التالى:

    لافروف يؤكد اعتزام روسيا وإيران اتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة العقوبات الأمريكية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان