بوريس جونسون يكثف الضغوط على المعارضين داخل حزبه بسبب البريكست

لندن- (د ب ا):

ألغى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماعا مع أعضاء حزبه المحافظين المعارضين للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، كما هدد بطرد المعارضين، مما يزيد من حدة الخلاف حول الكيفية التي يجب أن تتعامل بها البلاد مع مسألة خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن يلتقى جونسون نواب، من بينهم الوزير السابق ديفيد جاوك، الذي يعارض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 اكتوبر المقبل بدون اتفاق.

وقال قادة حزب المحافظين في البرلمان إن النواب الذين يدعمون محاولات منع خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق لن يتم اعتبارهم مرشحين محتملين للحزب في الانتخابات العامة المقبلة. وأضافوا أنه سوف يتم عزلهم من الكتلة البرلمانية للحزب في البرلمان، وسوف يتم اعتبارهم مستقلين.

وقال جاوك لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) " يبدو أنهم يستعدون لحدوث تمرد، وبعد ذلك الإطاحة بالذين يدعمون التمرد في الحزب".

ويسعى نواب المعارضة لتمرير قانون يطالب الحكومة إما بتقديم اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي أو طلب تمديد لعضوية بريطانيا بالاتحاد إلى ما بعد 31 اكتوبر المقبل.