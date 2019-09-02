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    الصين: مظاهرات هونج كونج تحولت لأعمال عنف شديدة

    01:48 م الإثنين 02 سبتمبر 2019
    الصين: مظاهرات هونج كونج تحولت لأعمال عنف شديدة

    المتحدث باسم الخارجية الصينية جينج شوانج

    بكين- (د ب ا):

    قال المتحدث باسم الخارجية الصينية جينج شوانج، اليوم الاثنين، إن الأحداث التي تشهدها هونج كونج تجاوزت بالكامل نطاق حرية المظاهرات وتحولت لأعمال عنف شديدة.

    وأضاف أن المظاهرات الأخيرة تحدت حكم القانون والنظام الاجتماعي في هونج كونج، كما أنها تهدد سلامة المدنيين وتهدد بقوة مبدأ" دولة واحدة ونظامان".

    وأوضح أن بكين تدعم الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام في حكمها وفقا للقانون، كما تدعم شرطة المدينة في جهودها لاستعادة النظام.

    جينج شوانج الخارجية الصينية بكين مظاهرات أعمال عنف الصين

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