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    ظريف ولافروف يبحثان فى موسكو قضايا الاتفاق النووي

    01:34 م الإثنين 02 سبتمبر 2019
    ظريف ولافروف يبحثان فى موسكو قضايا الاتفاق النووي

    ظريف ولافروف

    موسكو - (د ب ا):

    بحث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في موسكو اليوم الإثنين مع نظيره الروسي سيرجي لافروف العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا المتعلقة بالاتفاق النووي وأحدث مستجدات الأوضاع في المنطقة.

    وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"اليوم أن ظريف وصل إلى موسكو في زيارة لروسيا تستغرق يوما واحدا، ينوي خلالها أيضا عقد لقاء مع عدد من العلماء الروس المعنيين بالشؤون الإيرانية.

    ويعقد ظريف أيضا لقاء منفصلا مع رئيس الجانب الروسي في لجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين، وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك.

    محمد جواد ظريف سيرجي لافروف ايران روسيا الاتفاق النووي

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