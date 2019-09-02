جسر جوي سعودي لإغاثة متضرري السيول في السودان

الرياض- (د ب أ):

انطلقت اليوم الاثنين، طائرتان، في أولى طلائع الجسر الجوي السعودي، الذي سيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى المناطق المتضررة من السيول في السودان .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية " واس" اليوم عن المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزير الربيعة قوله إنّه "سيتم تقديم المساعدات الإغاثية للمناطق المتضررة في ولايات الخرطوم والنيل الأبيض ونهر النيل، وتشمل 1000 خيمة و6000 بطانية و2000 بساط".

وأشار إلى تقديم أجهزة رش مزودة بالمبيدات اللازمة لمنع انتقال الأوبئة والأمراض ومواد ومحاليل طبية تزن خمسة أطنان، إضافة إلى توزيع 1500 سلة غذائية للمحتاجين، تزن 111 طنًا.

وكانت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" أعلنت الأسبوع الماضي مقتل 62 شخصًا، وإصابة 89 آخرين بسبب هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات في السودان.

وذكرت الأمم المتحدة أن أكثر من 37 ألف منزل دُمرت، أو تضررت بسبب السيول، ومن المتوقع أن يستمر موسم الأمطار حتى أكتوبر المقبل.