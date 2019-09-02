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    بولسونارو سيخضع لجراحة هي الرابعة منذ تعرضه للطعن قبل نحو عام

    11:24 ص الإثنين 02 سبتمبر 2019
    بولسونارو سيخضع لجراحة هي الرابعة منذ تعرضه للطعن قبل نحو عام

    الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو

    برازيليا- (أ ف ب):

    يخضع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو في الأيام المقبلة لجراحة رابعة منذ تعرّضه للطعن قبل نحو عام، بحسب ما أعلنت الرئاسة الأحد.

    وجاء في بيان رسمي أنّ الرئيس أجرى "فحوصًا طبّية وسيخضع لجراحة بهدف معالجة فتق ظهرَ على أثر الجراحات السابقة".

    ولم تحدّد الرئاسة موعد الجراحة، لكنّ موقع "جي 1" الإخباري قال إنها ستتم في 8 سبتمبر.

    ووفقا للرئاسة، سيبقى جدول أعمال بولسونارو الدولي كما هو "في الوقت الحالي".

    ومن المقرّر أن يُشارك بولسونارو الجمعة في قمّة لدول الأمازون في ليتيسيا (على الحدود بين كولومبيا والبيرو والبرازيل) لمناقشة الأزمة الناجمة عن الحرائق في الأمازون، قبل توجّهه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ابتداءً من 24 سبتمبر.

    هذا المحتوى من

    AFP
    جاير بولسونارو برازيل

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