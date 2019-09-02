الجيش الهندي يعلن مقتل أحد أفراده في إطلاق نار من قبل القوات الباكستانية

نيودلهي- (أ ش أ):

أعلن الجيش الهندي، اليوم الاثنين، مقتل أحد أفراده إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل القوات الباكستانية في قطاع "بونش" عند خط المراقبة بولاية "جامو وكشمير" (الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان).

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أن القوات الباكستانية استخدمت قذائف الهاون والأسلحة الصغيرة في الهجوم الذي شنته، مشيرة إلى أن القوات الهندية ردت بالشكل المناسب على هذا الانتهاك.

وقد زادت حدة التوترات بين البلدين بعدما أعلنت الهند الشهر الماضي إلغاء المادة 370 من دستورها والتي تنص على منح وضع خاص لإقليم "كشمير"، وتتيح للحكومة المركزية في نيودلهي سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات في المنطقة فيما يهتم البرلمان المحلي بالمسائل الأخرى، مشددة على أن ذلك أمر داخلي وهو ما رفضته باكستان وقامت بخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند ووقف العلاقات التجارية معها والتعهد بالدفاع عن القضية أمام المجتمع الدولي.

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطرين، شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".