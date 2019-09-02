"سكاي نيوز": بريطانيا تدرس إرسال طائرات مسيرة لمنطقة الخليج العربي

لندن- (أ ش أ):

أفادت وسائل إعلام بريطانية اليوم الاثنين، بأن المملكة المتحدة تدرس إرسال طائرات مسيرة لمنطقة لخليج العربي في ظل حالة التوتر مع إيران.

وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية في نشرتها باللغة الإنجليزية أن سلاح الجو الملكي البريطاني لديه عدد من طائرات (ريابر) المسيرة التي يمكن تكليفها ببعض المهام في حال اتخاذ قرار بشأن نشر طائرات مسيرة في الخليج.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن الطائرات المسيرة ستساعد في عمليات الاستطلاع مع استمرار السفن الحربية البريطانية في مرافقة الناقلات التي ترفع علم بريطانيا في مضيق (هرمز).