"خمس نجوم" ستطلق تصويتًا إلكترونيًا على ائتلاف حكومي جديد في إيطاليا

روما- (د ب أ):

أعلنت "حركة خمس نجوم" الإيطالية المناهضة للمؤسسات، أنها ستطلب من أعضائها الضوء الأخضر من أجل ائتلاف حكومي مقترح مع الحزب الديمقراطي، الذي ينتمي إلى يسار الوسط من خلال تصويت مثير للجدل عبر الإنترنت.

وقال الحركة في وقت متأخر من أمس الأحد، إنها ستطلب من أعضائها ما إذا كانوا سيوافقون على أنه يجب أن يقود رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ائتلافًا حكوميًا تم تشكيله من حزبين كانا يومًا ما خصمين لدودين.

ومن المقرر إجراء التصويت غدًا الثلاثاء من الساعة 9 صباحًا إلى 6 مساءً، على منصة حركة خمس نجوم عبر الإنترنت "روسو".

وقال كونتي، المستقل والمتحالف اسميًا مع حركة خمس نجوم، أمس الأحد إن إيطاليا يجب أن يكون لها مجلس وزراء جديد بحلول "يوم الأربعاء على أبعد تقدير"، بفضل المفاوضات الناجحة بين حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي.

وشهدت محادثات تشكيل الائتلاف الحاكم معاناة للتغلب على العداء التاريخي بين الحزبين، مع تهديد حركة خمس نجوم بالانسحاب من المحادثات يوم الجمعة. واعترض الحزب الديمقراطي على مطالب بأن الضوء الأخضر النهائي للائتلاف يجب أن يعتمد على تصويت عبر الإنترنت.

ويمكن أن يؤدي حدوث تصويت سلبي عبر منصة "روسو" إلى انهيار عملية تشكيل الحكومة وإطلاق انتخابات مبكرة في نوفمبر - إلا إذا عادت حركة خمس نجوم إلى تجديد التحالف الشعوبي مع حزب الرابطة اليميني المتطرف. ومن ثم يتم تعيين حكومة مؤقته من أجل الإعداد للانتخابات.

وشكّل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بتكليف كونتي، الذي استقال من منصبه بعد انهيار الائتلاف بين حركة خمس نجوم وحزب الرابطة، حكومة الائتلاف الجديد (يسار الوسط).

وبمجرد أن يضع كونتي تشكيل وبرنامج الحكومة الجديدة، من المقرر عقد اجتماع جديد له مع الرئيس. والذي إذا أعطى موافقته، يمكن طرح تشكيل الحكومة الجديدة للتصويت في البرلمان يوم الجمعة.​