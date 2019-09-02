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قرقاش: قرار الحرب والسلام يجب أن يكون في يد الدولة اللبنانية

12:37 ص الإثنين 02 سبتمبر 2019
قرقاش: قرار الحرب والسلام يجب أن يكون في يد الدولة اللبنانية

وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش

القاهرة- (د ب ا):

طالب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، بضرورة أن يكون قرار الحرب والسلام في يد الدولة اللبنانية.

وقال أنور قرقاش في تغريدة له أمس الأحد: "قلوبنا مع لبنان واللبنانيين هذا المساء، فطالما عانوا من انفراد القرار وتداعياته، والمنطق أن قرار الحرب والسلام والاستقرار يجب أن يكون قرار الدولة ويعبر عن مصالحها الوطنية وسلامة مواطنيها في المقام الأول".

وشن حزب الله اللبناني هجمات على أهداف إسرائيلية في وقت سابق أمس الأحد، ورد الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف داخل لبنان.

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