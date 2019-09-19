الملك سلمان: السعودية قادرة على التعامل مع آثار هجوم أرامكو

القاهرة – مصراوي:

قال الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، الخميس، إن المملكة قادرة على التعامل مع آثار الهجوم على منشآت النفط السعودية مؤخرًا.

وأضاف خلال استقباله في جدة لرئيس وزراء باكستان عمران خان، أن "الاعتداء التخريبي يستهدف أمن واستقرار المنطقة وامدادات الطاقة العالمية".

من جانبه أدان رئيس وزراء باكستان، "الاعتداء التخريبي على معملي أرامكو في بقيق وخريص، مؤكداً مساندة باكستان للمملكة في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة".

وناقش الطرفان خلال اللقاء العلاقات الوثيقة بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).