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الحكومة السودانية تؤكد الاهتمام بأسر الشهداء

10:18 م الخميس 19 سبتمبر 2019
الحكومة السودانية تؤكد الاهتمام بأسر الشهداء

السودان

الخرطوم - (أ ش أ)

أكد وزير شئون مجلس الوزراء بالسودان السفير عمر مانيس اهتمام الحكومة الانتقالية بقضايا أسر الشهداء التي تمثل أولويات الحكومة.

وقال مانيس - في كلمة مساء اليوم نيابة عن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمام الجمعية العمومية لمنظمة "شهداء الثورة" - إن دماء الشهداء والجرحى حققت انتصار الثورة، وهي نبراس الحكومة الانتقالية بالسودان الجديد، الذي يعيش فيه أبناء السودان جميعا في لحمة وطنية رائعة لوضع أسس بناء دولة عصرية تقوم على قيم الحرية والسلام والعدالة.

وأشار إلى أن الثورة أصبحت نموذجا قدمه الشعب السوداني للإنسانية في القيم والمفاهيم والممارسات الحضارية المتطورة لتحقيق آفاق الحرية عبر السلمية.

من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني أهمية تحقيق آمال وطموحات الشهداء في العدالة الإجتماعية والحرية والتنمية، مشددا على أهمية "منظمة الشهداء" في تنفيذ أهداف الثورة.

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