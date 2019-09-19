السفير العراقي في موسكو ينفي احتمالية شراء بلاده منظومة "إس-400"

موسكو - (أ ش أ)

قال السفير العراقي لدى روسيا حيدر منصور هادي اليوم/ الخميس/ إن بغداد وموسكو لا يبحثان احتمالية شراء العراق لمنظومة (إس-400) الدفاعية الجوية في الوقت الحالي.

ونقلت شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية باللغة الإنجليزية اليوم عن هادي قوله، في مؤتمر صحفي على هامش نادي فالداي الدولي، "لا نجري مثل هذه المحادثات"، مضيفاً أنه سُئل مثل هذا السؤال "في كل مناسبة عامة".

وعبر السفير العراقي عن امتنانه إلى روسيا لدعمها بلاده في القتال ضد تنظيم (داعش)، معتبراً روسيا شريكاً حقيقياً في مكافحة الإرهاب عالمياً.

وأوضحت (روسيا اليوم) الإخبارية أن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري ألمح خلال زيارته إلى العاصمة الروسية في فبراير 2018 إلى أن بلاده تدرس احتمالية شراء "إس-40".