تونس: ما مصير القضايا والأحكام المتورط فيها الراحل زين العابدين بن علي؟

القاهرة – مصراوي:

أوضح منير بن صالحة محامي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، مصير القضايا والأحكام المتعلقة بشخص الرئيس الذي توفي اليوم بالمملكة العربية السعودية.

وقال المحامي في تصريحات لـ"فرانس 24"، إن الأمر واضح فيما يخص الأحكام الجزائية والجنائية، فبموت المتهم تنتهي الدعوى العمومية، وبموت المتهم أيضًا تنتهي العقوبة وإجراءات التتبع وما إلى ذلك.

لكنه أكد أن القضايا المتعلقة بمصادرة الأموال والأملاك الخاصة بالرئيس الأسبق وأسرته، تبقى قائمة ومنظورة أمام القضاء التونسي "فهذه القضايا المدنية والإدارية لا تتوقف بالوفاة عكس القضايا الجنائية".

كانت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أعلنت أن زين العابدين بن علي، توفي في أحد المستشفيات بمدينة جدة في السعودية.

ويواجه "بن علي" اتهامات بالفساد وأحكام قضائية صادرة من المحاكم التونسية، فعلى سبيل المثال، في 20 يونيو 2011، أصدرت محكمة ابتدائية تونسية حكما بسجن "بن علي" 35 عامًا، كما أصدرت المحكمة حكما مماثلا بحق زوجة بن علي ليلى الطرابلسي وغرمتهما معا نحو 65.6 مليون دولار أمريكي.

وفي 15 مايو من العام الماضي، حكمت المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة صفاقس التونسية، على الرئيس الأسبق بالسجن مدى الحياة، في تهم جرائم قتل عمد أو محاولة القتل.