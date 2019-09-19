البنتاجون: سنقدم لترامب خيارات الرد على هجوم أرامكو

القاهرة – مصراوي:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الدفاعات الجوية السعودية كانت لها فعالية كبيرة في مواجهة صواريخ الحوثيين.

وأضافت في مؤتمر صحفي عقده الخميس، من ولاية فيرجينيا، ونقلته فضائية "العربية"، أن الهجمات على منشآت أرامكو كانت منسقة بشكل كبير.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الهجمات على منشآت أرامكو قضية دولية وننتظر نتائج تحقيقات السعودية التي تقدم لها الولايات المتحدة الدعم.

وشددت على أن إيران مسؤولة بشكل أو بآخر عن الهجمات على منشآت أرامكو، مؤكدة: "سنقدم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات للرد على هجوم أرامكو وهو من يقرر".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن هناك تعاون مع السعودية لتحديد مكان إطلاق الصواريخ التي هاجمت أرامكو.

وتعرضت منشأتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية، للقصف من قبل طائرات مسيرة، وصواريخ كروز، ما أدى إلى توقف ضخ النفط، وتعطل الإنتاج لفترة.