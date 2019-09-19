وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي في السعودية

القاهرة (مصراوي)

ذكرت وسائل إعلام تونسية أن الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي توفي الخميس في منفاه في المملكة العربية السعودية، عن عمر ناهز 83 سنة.

وأفادت صحيفة الشروق وإذاعة موازييك بأن وفاة بن علي الذي أطاحت به انتفاضة 2011 جاءت بعد صراع مع المرض نقل على اثره إلى مستشفى سعودي.

وقالت الإذاعة إن بن علي، المولود في سبتمبر 1936، قضى 3 أشهر في العناية المركزة قبل أن يفارق الحياة.

وهرب بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي مع اثنين من أبنائهما يوم 14 يناير 2011 إلى السعودية عقب الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكمه الذي استمر 23 عاما.

وكان فساد عائلتي بن علي والطرابلسي أحد الأسباب الرئيسية لقيام الانتفاضة.

كان بن علي ثاني رئيس لتونس بعد الاستقلال عن الاحتلال الفرنسي في الخمسينات. تولى السلطة في نوفمبر 1987 بعد الحبيب بورقيبة.