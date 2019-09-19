عكاظ: الإطاحة بعصابة مصرية يمنية سرقة محلات تجارية في السعودية

القاهرة (مصراوي)

قالت الشرطة السعودية إنها ضبطت تشكيلا عصابيا ضم ثلاثة مصريين ويمنيين اثنين في محافظة القضيف شرق البلاد، بحسب صحيفة عكاظ السعودية.

ونقلت الصحيفة اليوم الخميس عن المتحدث باسم الشرطة في المنطقة الشرقية قولها إن العصابة تورطت في جرائم سرقة محال تجارية والاستيلاء على أموال وبضائع ومقتنيات، وأنهم أقروا بسرقة سبعة محال تجارية في القطيف.