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    تسهيلات جديدة للعراقيين القادمين إلى مصر

    02:18 م الخميس 19 سبتمبر 2019
    تسهيلات جديدة للعراقيين القادمين إلى مصر

    سفارة جمهورية العراق في القاهرة

    كتبت – إيمان محمود:

    أعلنت سفارة جمهورية العراق في القاهرة، اليوم الخميس، التوصل مع الجهات المعنية المصرية إلى اتفاق يسمح باحتفاظ العراقيين القادمين إلى مصر بجوازات سفرهم عند الوصول وعدم سحبها منهم في المطار، كما هو مُتبع منذ سنوات.

    وأوضحت السفارة العراقية بالقاهرة -في بيان وصل مصراوي نسخة منه- أن هذا الإجراء سيتم تطبيقه منذ اليوم الموافق 19 سبتمبر 2019.

    وقالت السفارة إن السلطات المصرية، سمحت بأن يكون حجم الأفواج السياحية العراقية القادمة إلى مصر 5 أفراد فقط، بعدما كانت في السابق محددةً بـ20 فردًا.

    وتأتي هذه التسهيلات بعد تواصل مُثمر للسفير أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، مع الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية، التي أبدت تعاوناً كبيراً لإنجاز تسهيلات تسهم في تطوير في العلاقات الانسانية بين الشعبين الشقيقين.

    ونوهَت السفارة في ذات السياق، إلى وجود تسهيلات أُخرى، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، خاصة بالعراقيين المقيمين في دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج العربي الذين يرومون زيارة جمهورية مصر العربية.

    العراقيين جوازات سفر السفارة العراقية بالقاهرة السلطات المصرية الأفواج السياحية العراقية

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