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    المبعوث الأمريكي يصل إسرائيل للقاء نتنياهو وجانتس

    01:20 م الخميس 19 سبتمبر 2019
    المبعوث الأمريكي يصل إسرائيل للقاء نتنياهو وجانتس

    جيسون جرينبلات

    القاهرة – (مصراوي):

    كشفت "القناة 13 العبرية"، اليوم الخميس، النقاب عن زيارة المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون جرينبلات، لإسرائيل، عقب انتخابات الكنيست.

    وأوضحت القناة 13 العبرية، أن الزيارة هي الأولى لجرينبلات الذي أعلن استقالته، مضيفة أن الاستقالة لم تدخل حيز التنفيذ، لذلك سيزور إسرائيل.

    وأشارت إلى أنه سيجتمع بشكل منفصل مع كل من بنيامين نتنياهو زعيم الليكود، وبيني جانتس زعيم حزب أزرق–أبيض.

    ووفقًا للمسؤولين الاسرائيليين فإن هدف الزيارة هو فحص ما إذا كانت هناك شروط لنشر خطة السلام الأمريكية، على الرغم من نتائج الانتخابات الإسرائيلية.

    ومن المتوقع إطلاق البرنامج السياسي لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميًا بـ "صفقة القرن" قريبًا.

    جيسون جرينبلات إسرائيل نتنياهو انتخابات الكنيست

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