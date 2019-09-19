قايد صالح: الشعب الجزائري يأمل في إسراع إجراء الانتخابات

الجزائر - (د ب أ):

قال نائب وزير الدّفاع ، رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح اليوم الخميس إن "أغلبية الشعب الجزائري تريد التخلص في أسرع وقت من هذا الوضع وتأمل في الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية في الآجال المحددة".

وأضاف صالح ، في كلمة ألقاها خلال زيارة ميدانية اليوم :"أود التأكيد على تمسك الجيش وحرصه الدائم على القيام بواجبه حيال الوطن والشعب وفق المهام المخولة له دستوريا".

ودعا إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات ، قائلا :"سيعرف الشعب الجزائري يقينا كيف يحسم رهان هذا الاستحقاق الوطني الهام من خلال المشاركة المكثفة لكافة الشرائح الشعبية وأداء حقهم بل واجبهم الوطني".

وكان رئيس الدولة في الجزائر عبدالقادر بن صالح، أعلن يوم الأحد الماضي عن إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر المقبل.