الإمارات تقدم مساعدات طارئة للناجين من مجزرة جنوب الحُديدة

الحديدة - أبوظبي - أ ش أ

قدمت الإمارات، ممثلة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات إيوائية وغذائية طارئة لمواطنين يمنيين ناجين من مجزرة ارتكبتها المليشيات الحوثية مؤخرًا، عبر قصف مدفعي مباشر استهدف مساكنهم جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي اليمني قوله إن "الهلال تلقى نداء استغاثة من الجهات المختصة في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة لإغاثة 23 أسرة في منطقة المتينة وجدت نفسها في العراء عقب قصف مدفعي مكثف من قبل بقايا المليشيات الحوثية أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين معظمهم من النساء والأطفال".

وأضاف أن "الهلال الأحمر لبى نداء الاستغاثة عبر نصب خيام إيوائية ومد الناجين بما يحتاجونه من مياه شرب وغذاء"، لافتًا إلى أن "دعم الهلال الأحمر سيتواصل ضمن الجهود الإنسانية التي تبذلها الإمارات من أجل التخفيف من معاناة تلك الأسر وتلمس احتياجاتها الضرورية".