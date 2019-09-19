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    القائد العام للحرس الثوري الايراني: لا نهاب العدو صغيرًا كان أو كبيرًا

    12:13 م الخميس 19 سبتمبر 2019
    القائد العام للحرس الثوري الايراني: لا نهاب العدو صغيرًا كان أو كبيرًا

    اللواء حسن سلامي

    طهران - (د ب أ):

    أكد القائد العام للحرس الثوري الايراني، اللواء حسن سلامي، اليوم الخميس، أن الجنود الإيرانيين وقوات التعبئة والحرس الثوري، يحرسون ثغور البلاد بكل يقظة ويرصدون تحركات العدو.

    ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن سلامي القول: "تمكنا في ساحات الحرب من أن نغلق جميع الطرق في وجه الأعداء، ولم ندع لهم أي ثغرة للنفوذ"؛ مؤكدا: "نحن لا نهاب العدو، صغيرًا كان أو كبيرًا".

    وتابع: "لقد اجتزنا هذه الهواجس والعدوّ أيضا بات مطلعًا على هذه الحقيقة؛ وقد بلغنا من القوة ما يرغمهم على توجيه أصابع الاتهام كذبًا إلينا في كل ما يحدث اليوم"، مؤكدًا على أن "هزيمة العدو تكمن في الجهاد، ومساندة الشعب والاهتمام بظروفه المعيشية والتقليل من معاناته".

    حسن سلامي الحرس الثوري الايراني ايران

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