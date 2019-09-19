لقاء قمة بين مون وترامب الأسبوع المقبل في نيويورك

سول - (د ب أ):

أعلن مكتب الرئاسة في سول، اليوم الخميس، أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيعقدان لقاء قمة يوم 23 من سبتمبر الجاري في نيويورك.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) بأن اللقاء المقبل هو التاسع بين الرئيسين، ويأتي بعد 3 أشهر من لقائهما الأخير في سول، في يونيو الماضي.

وقال مسؤول في مكتب الرئاسة في بيان صحفي: "سيناقش الرئيس مون في محادثات القمة القادمة سبل التعاون من أجل تحقيق إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وإحلال السلام المستدام، إضافة إلى سبل توطيد التحالف الكوري والأمريكي والقضايا الإقليمية".

ومن المنتظر أن يتوجه مون إلى نيويورك يوم الأحد المقبل، في زيارة مدتها 5 أيام، لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

من ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي، كو مين-جونج، إن الرئيس مون سيتحدث عن عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية في كلمة سيلقيها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويبدو أن الرئيس مون سيؤكد على عزمه لمواصلة جهوده للمضي قدما في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على الرغم من أنه لم يصدر أي رسالة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإعلان بيونج يانج المشترك.