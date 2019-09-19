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    رئيس البرلمان العراقي يلتقي كبار المسؤولين في إقليم كردستان

    11:26 ص الخميس 19 سبتمبر 2019
    رئيس البرلمان العراقي يلتقي كبار المسؤولين في إقليم كردستان

    رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي

    أربيل(العراق) - (د ب أ)

    وصل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان لبحث آخر المستجدات في العلاقات بين أربيل وبغداد.

    والمقرر أن يلتقي الحلبوسي مع زعيم الحزب اليمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني.

    كما سيعقد الحلبوسي اجتماعًا مع رئيس الحكومة مسرور بارزاني لإجراء نقاشات بشأن آخر المستجدات في العلاقات بين أربيل وبغداد.

    كان الرئيس العراقي برهم صالح زار أمس مدينة أربيل واجتمع بالمسؤولين فيها.

    وتأتي زيارة المسؤولين في بغداد إلى أربيل في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجانبين تحسناً مع مواصلة تبادل زيارات الوفود.

    كان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أشار في تصريح له إلى أن الفرصة مواتية لإيجاد حل جذري للمشاكل العالقة بين أربيل وبغداد.

    محمد الحلبوسي إقليم كردستان البرلمان العراقي العراق مسعود بارزاني

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